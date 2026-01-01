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Lamberto Antinori
Lamberto Antinori
Kinoafisha
Persons
Lamberto Antinori
Lamberto Antinori
Lamberto Antinori
Date of Birth
15 December 1930
Age
61 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
29 January 1992
Actor type
Comedy actor
Popular Films
5.8
Camping
(1957)
Filmography
5.8
Camping
Camping
Comedy
1957, Italy
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