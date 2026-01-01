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Lamberto Antinori Lamberto Antinori
Kinoafisha Persons Lamberto Antinori

Lamberto Antinori

Lamberto Antinori

Date of Birth
15 December 1930
Age
61 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
29 January 1992
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Camping 5.8
Camping (1957)

Filmography

Camping 5.8
Camping Camping
Comedy 1957, Italy
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