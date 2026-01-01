Menu
Michele Gammino
Date of Birth
16 June 1941
Age
84 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actor
Popular Films
6.8
L'emmerdeur
(1973)
6.8
L'emmerdeur
Comedy
1973, France / Italy
