Michele Gammino

Date of Birth
16 June 1941
Age
84 years old
Zodiac sign
Gemini
Actor type
Comedy actor

Popular Films

Filmography

Genre
Year
L'emmerdeur 6.8
L'emmerdeur L'emmerdeur
Comedy 1973, France / Italy
