О персоне
Фильмография
Микеле Гаммино
Michele Gammino
Микеле Гаммино
Микеле Гаммино
Michele Gammino
Дата рождения
16 июня 1941
Возраст
84 года
Знак зодиака
Близнецы
Место рождения
Рим, Италия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.8
Зануда
(1973)
Фильмография Микеле Гаммино
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
1973
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6.8
Зануда
L'emmerdeur
комедия
1973, Франция / Италия
