Kinoafisha Persons Samuel Maoz Awards

Awards and nominations of Samuel Maoz

Samuel Maoz
Venice Film Festival 2017 Venice Film Festival 2017
Grand Jury Prize
Winner
Best Film
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2009 Venice Film Festival 2009
Golden Lion
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
Nazareno Taddei Award
Winner
