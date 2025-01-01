Menu
Samuel Maoz
Awards
Awards and nominations of Samuel Maoz
Samuel Maoz
Venice Film Festival 2017
Grand Jury Prize
Winner
Best Film
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
Best Film
Nominee
Venice Film Festival 2009
Golden Lion
Winner
SIGNIS Award - Honorable Mention
Winner
Nazareno Taddei Award
Winner
