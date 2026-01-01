Menu
Mick Taylor

Date of Birth
17 January 1949
Age
77 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Producer
Actor type
Thriller hero

Filmography

Genre
Year
Stones in Exile 7.3
Stones in Exile Stones in Exile
Documentary, Musical 2010, USA / Great Britain
Gimme Shelter 7.8
Gimme Shelter Gimme Shelter
Documentary, Music, Thriller 1970, USA
