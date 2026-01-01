Menu
Mick Taylor
Date of Birth
17 January 1949
Age
77 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Producer
Actor type
Thriller hero
Popular Films
7.8
Gimme Shelter
(1970)
7.3
Stones in Exile
(2010)
Filmography
7.3
Stones in Exile
Stones in Exile
Documentary, Musical
2010, USA / Great Britain
Watch trailer
7.8
Gimme Shelter
Gimme Shelter
Documentary, Music, Thriller
1970, USA
