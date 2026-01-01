Adolf Zika

Menu
Date of Birth
21 July 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Writer, Producer, Director

Popular Films

Jan Saudek: Trapped by His Passions, No Hope for Rescue 6.7
Jan Saudek: Trapped by His Passions, No Hope for Rescue (2007)
Gentle fighter 0.0
Gentle fighter (2025)

Filmography

Genre
Year
Gentle fighter
Gentle fighter Jemny rvac
Documentary, Sport 2025, Czechia
Jan Saudek: Trapped by His Passions, No Hope for Rescue 6.7
Jan Saudek: Trapped by His Passions, No Hope for Rescue Jan Saudek - V pekle svych vasni, raj v nedohlednu
Documentary 2007, Czechia
