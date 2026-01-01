Menu
Adolf Zika
Date of Birth
21 July 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Writer, Producer, Director
Popular Films
6.7
Jan Saudek: Trapped by His Passions, No Hope for Rescue
(2007)
0.0
Gentle fighter
(2025)
Filmography
Gentle fighter
Jemny rvac
Documentary, Sport
2025, Czechia
6.7
Jan Saudek: Trapped by His Passions, No Hope for Rescue
Jan Saudek - V pekle svych vasni, raj v nedohlednu
Documentary
2007, Czechia
