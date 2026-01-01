Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Misa Staninec
Misa Staninec
Kinoafisha
Persons
Misa Staninec
Misa Staninec
Misa Staninec
Date of Birth
24 December 1952
Age
73 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor
Popular Films
7.3
May Stars
(1959)
Filmography
7.3
May Stars
Mayskie zvyozdy
War
1959, USSR / Czechoslovakia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree