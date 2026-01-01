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Misa Staninec Misa Staninec
Kinoafisha Persons Misa Staninec

Misa Staninec

Misa Staninec

Date of Birth
24 December 1952
Age
73 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor

Popular Films

May Stars 7.3
May Stars (1959)

Filmography

May Stars 7.3
May Stars Mayskie zvyozdy
War 1959, USSR / Czechoslovakia
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