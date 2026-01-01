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Mori Masaki
Mori Masaki
Kinoafisha
Persons
Mori Masaki
Mori Masaki
Mori Masaki
Date of Birth
10 March 1941
Age
85 years old
Zodiac sign
Pisces
Occupation
Director, Writer
Popular Films
7.5
Barefoot Gen
(1983)
Filmography
7.5
Barefoot Gen
Hadashi no Gen
Animation, War, Drama, Anime
1983, Japan
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