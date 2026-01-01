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Yannick Bisson
Yannick Bisson Yannick Bisson
Kinoafisha Persons Yannick Bisson

Yannick Bisson

Yannick Bisson

Date of Birth
16 May 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor, Producer, Director
Actor type
Action hero, The Adventurer, Horror actor

Popular Films

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe 8.8
Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe (2023)
The Artful Detective 8.3
The Artful Detective (2008)
Flashpoint 7.7
Flashpoint (2008)

Filmography

Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe 8.8
Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe
Documentary 2023, Canada
Watch trailer
Anything for Jackson 6.4
Anything for Jackson Anything for Jackson
Horror 2020, Canada
Watch trailer
Casino Jack 6
Casino Jack Casino Jack
Thriller 2010, Canada
Watch trailer
The Artful Detective 8.3
The Artful Detective
Drama, Crime, Detective 2008, Canada
Flashpoint 7.7
Flashpoint
Action, Adventure, Crime 2008, Canada
Relic Hunter 6.7
Relic Hunter
Action, Adventure, Fantasy 1999, USA
Genius 6.1
Genius Genius
Comedy, Sci-Fi, Romantic, Family 1999, USA
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