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Yannick Bisson
Yannick Bisson
Kinoafisha
Persons
Yannick Bisson
Yannick Bisson
Yannick Bisson
Date of Birth
16 May 1969
Age
57 years old
Zodiac sign
Taurus
Occupation
Actor, Producer, Director
Actor type
Action hero
,
The Adventurer
,
Horror actor
Popular Films
8.8
Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe
(2023)
8.3
The Artful Detective
(2008)
7.7
Flashpoint
(2008)
Filmography
8.8
Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe
Mr. Dressup: The Magic of Make-Believe
Documentary
2023, Canada
Watch trailer
6.4
Anything for Jackson
Anything for Jackson
Horror
2020, Canada
Watch trailer
6
Casino Jack
Casino Jack
Thriller
2010, Canada
Watch trailer
8.3
The Artful Detective
Drama, Crime, Detective
2008, Canada
7.7
Flashpoint
Action, Adventure, Crime
2008, Canada
6.7
Relic Hunter
Action, Adventure, Fantasy
1999, USA
6.1
Genius
Genius
Comedy, Sci-Fi, Romantic, Family
1999, USA
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