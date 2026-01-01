Menu
Marta Straszna
Marta Straszna
Date of Birth
28 November 1920
Age
71 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
6 January 1992
Actor type
Dramatic actress
7.2
Paciorki jednego rózanca
(1979)
7.3
Paciorki jednego rózanca
Paciorki jednego rózanca
Drama
1979, Poland
