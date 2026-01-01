Marta Straszna

Menu
Date of Birth
28 November 1920
Age
71 years old
Zodiac sign
Sagittarius
Date of death
6 January 1992
Actor type
Dramatic actress

Popular Films

Filmography

Genre
Year
Paciorki jednego rózanca 7.3
Paciorki jednego rózanca Paciorki jednego rózanca
Drama 1979, Poland
