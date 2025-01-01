Menu
Kinoafisha Persons Daniel Espinosa Awards

Awards and nominations of Daniel Espinosa

Daniel Espinosa
Razzie Awards 2023 Razzie Awards 2023
Worst Director
Nominee
Tallinn Black Nights Film Festival 2003 Tallinn Black Nights Film Festival 2003
Best Fiction
Winner
