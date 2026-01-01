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Nikolay Monakhov Nikolay Monakhov
Kinoafisha Persons Nikolay Monakhov

Nikolay Monakhov

Nikolay Monakhov

Date of Birth
30 March 1875
Age
61 years old
Zodiac sign
Aries
Date of death
5 July 1936
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Dubrovsky 7.2
Dubrovsky (1936)

Filmography

Dubrovsky 7.2
Dubrovsky Dubrovskiy
Drama 1936, USSR
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