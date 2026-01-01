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Kinoafisha Persons Pippo Delbono Awards

Awards and nominations of Pippo Delbono

Pippo Delbono
Awards and nominations of Pippo Delbono
Venice Film Festival 2011 Venice Film Festival 2011
Queer Lion
Nominee
 Best Film
Nominee
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