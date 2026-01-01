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Natalya Uglitskikh
Natalya Uglitskikh
Kinoafisha
Persons
Natalya Uglitskikh
Natalya Uglitskikh
Natalya Uglitskikh
Date of Birth
21 November 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Scorpio
Popular Films
8.2
Nekrasivaya podruzhka
(2019)
5.8
Zoskina zapravka
(2023)
5.6
Na kryuchke!
(2010)
Filmography
Zagadka Bryusa Bedlama
Detective
2024, Russia
Kogda ty mama
Romantic,
2023, Russia
5.8
Zoskina zapravka
Zoskina zapravka
Drama, Crime
2023, Russia
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Psihologiya lyubvi
Romantic,
2019, Russia
8.2
Nekrasivaya podruzhka
Romantic, Detective
2019, Russia
Pyat let spustya
Romantic,
2018, Russia
Melodiya lyubvi
Drama, Romantic,
2018, Russia
5.6
Na kryuchke!
Na kryuchke!
Romantic, Adventure
2010, Russia
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