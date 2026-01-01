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Natalya Uglitskikh
Natalya Uglitskikh Natalya Uglitskikh
Kinoafisha Persons Natalya Uglitskikh

Natalya Uglitskikh

Natalya Uglitskikh

Date of Birth
21 November 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Scorpio

Popular Films

Nekrasivaya podruzhka 8.2
Nekrasivaya podruzhka (2019)
Zoskina zapravka 5.8
Zoskina zapravka (2023)
Na kryuchke! 5.6
Na kryuchke! (2010)

Filmography

Zagadka Bryusa Bedlama
Zagadka Bryusa Bedlama
Detective 2024, Russia
Kogda ty mama
Kogda ty mama
Romantic, 2023, Russia
Zoskina zapravka 5.8
Zoskina zapravka Zoskina zapravka
Drama, Crime 2023, Russia
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Psihologiya lyubvi
Psihologiya lyubvi
Romantic, 2019, Russia
Nekrasivaya podruzhka 8.2
Nekrasivaya podruzhka
Romantic, Detective 2019, Russia
Pyat let spustya
Pyat let spustya
Romantic, 2018, Russia
Melodiya lyubvi
Melodiya lyubvi
Drama, Romantic, 2018, Russia
Na kryuchke! 5.6
Na kryuchke! Na kryuchke!
Romantic, Adventure 2010, Russia
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