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Noritake Kinashi
Noritake Kinashi
Kinoafisha
Persons
Noritake Kinashi
Noritake Kinashi
Noritake Kinashi
Date of Birth
9 March 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Pisces
Height
177 cm (5 ft 10 in)
Actor type
Thriller hero
,
Science-fiction hero
,
Dramatic actor
Popular Films
7.4
Memories of Tomorrow
(2006)
6.6
Inuyashiki
(2018)
Filmography
6.6
Inuyashiki
Inuyashiki
Thriller, Sci-Fi
2018, Japan
7.4
Memories of Tomorrow
Ashita no kioku
Drama
2006, Japan
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