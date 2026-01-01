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Noritake Kinashi Noritake Kinashi
Kinoafisha Persons Noritake Kinashi

Noritake Kinashi

Noritake Kinashi

Date of Birth
9 March 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Pisces
Height
177 cm (5 ft 10 in)
Actor type
Thriller hero, Science-fiction hero, Dramatic actor

Popular Films

Memories of Tomorrow 7.4
Memories of Tomorrow (2006)
Inuyashiki 6.6
Inuyashiki (2018)

Filmography

Inuyashiki 6.6
Inuyashiki Inuyashiki
Thriller, Sci-Fi 2018, Japan
Memories of Tomorrow 7.4
Memories of Tomorrow Ashita no kioku
Drama 2006, Japan
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