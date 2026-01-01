Menu
Adam Salky
Occupation
Director, Producer
Popular Films
5.3
Intrusion
(2021)
5.0
Dare
(2009)
Filmography
Genre
All
Drama
Thriller
Year
All
2021
2009
All
2
Films
2
Director
2
5.3
Intrusion
Intrusion
Thriller
2021, USA
Watch trailer
5
Dare
Dare
Drama
2009, USA
Watch trailer
