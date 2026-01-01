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Mikhail Morozov
Mikhail Morozov
Kinoafisha
Persons
Mikhail Morozov
Mikhail Morozov
Mikhail Morozov
Date of Birth
17 June 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
Popular Films
7.3
Vysokie stavki
(2015)
7.2
First Encounter - Last Encounter
(1987)
6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
(1998)
Filmography
Sudba po knige peremen
Detective,
2022, Russia
Zhenskiy prigovor
Detective, Drama
2022, Russia
5.3
Saving Leningrad
Spasti Leningrad
Drama, History
2019, Russia
Watch trailer
7.3
Vysokie stavki
Crime
2015, Russia
4.7
Superhirurg
Comedy
1999, Russia
6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
Drama, Crime, Detective
1998, Russia
7.2
First Encounter - Last Encounter
Pervaya vstrecha - poslednyaya vstrecha
Drama, Comedy, History
1987, USSR
5.6
Nearly the same age
Nearly the same age
Children's, Family
1984, USSR
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