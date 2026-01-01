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Mikhail Morozov
Mikhail Morozov Mikhail Morozov
Kinoafisha Persons Mikhail Morozov

Mikhail Morozov

Mikhail Morozov

Date of Birth
17 June 1962
Age
64 years old
Zodiac sign
Gemini
Occupation
Actor
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor

Popular Films

Vysokie stavki 7.3
Vysokie stavki (2015)
First Encounter - Last Encounter 7.2
First Encounter - Last Encounter (1987)
Ulitsy razbitykh fonarey 6.2
Ulitsy razbitykh fonarey (1998)

Filmography

Sudba po knige peremen
Sudba po knige peremen
Detective, 2022, Russia
Zhenskiy prigovor
Zhenskiy prigovor
Detective, Drama 2022, Russia
Saving Leningrad 5.3
Saving Leningrad Spasti Leningrad
Drama, History 2019, Russia
Watch trailer
Vysokie stavki 7.3
Vysokie stavki
Crime 2015, Russia
4.7
Superhirurg
Comedy 1999, Russia
Ulitsy razbitykh fonarey 6.2
Ulitsy razbitykh fonarey
Drama, Crime, Detective 1998, Russia
First Encounter - Last Encounter 7.2
First Encounter - Last Encounter Pervaya vstrecha - poslednyaya vstrecha
Drama, Comedy, History 1987, USSR
Nearly the same age 5.6
Nearly the same age Nearly the same age
Children's, Family 1984, USSR
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