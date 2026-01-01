Margarita Karapetyan

Menu
Kinoafisha
Persons
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
Filmography
Genre
All
Drama
Year
All
1985
All
1
Films
1
Actor
1
7.3
The Tango of Our Childhood
Mer mankutyan tangon
Drama
1985, USSR
