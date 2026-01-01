Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Margarita Karapetyan Margarita Karapetyan
Kinoafisha Persons Margarita Karapetyan

Margarita Karapetyan

Margarita Karapetyan

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

The Tango of Our Childhood 7.3
The Tango of Our Childhood (1985)

Filmography

Genre
Year
The Tango of Our Childhood 7.3
The Tango of Our Childhood Mer mankutyan tangon
Drama 1985, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more