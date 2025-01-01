Menu
Kinoafisha Persons Jenny Agutter Awards

Jenny Agutter
Primetime Emmy Awards 1972 Primetime Emmy Awards 1972
Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Drama
Winner
BAFTA Awards 1978 BAFTA Awards 1978
Best Supporting Actress
Winner
