Maksim Fedoseyev

Actor type
Dramatic actor

Filmography

Genre
Year
Orange Juice 7.4
Orange Juice Apelsinovyy sok
Comedy, Romantic 2010, Russia
4.7
Den pobedy Den pobedy
Drama, War 2006, Russia
Tyomnaya noch 5.2
Tyomnaya noch Tyomnaya noch
Romantic, Drama 2004, Russia
Vmesto menya 6.7
Vmesto menya Vmesto menya
Drama 2000, Russia
