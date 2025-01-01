Menu
Kinoafisha Persons Dominique Abel Awards

Awards and nominations of Dominique Abel

Dominique Abel
Cannes Film Festival 2011 Cannes Film Festival 2011
C.I.C.A.E. Award
Nominee
 C.I.C.A.E. Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2003 Berlin International Film Festival 2003
Panorama
Winner
