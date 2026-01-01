Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Mariya Berggolts Mariya Berggolts
Kinoafisha Persons Mariya Berggolts

Mariya Berggolts

Mariya Berggolts

Actor type
Dramatic actor

Popular Films

Fuete 6.7
Fuete (1986)
Podsudimyy 6.5
Podsudimyy (1985)

Filmography

Genre
Year
Fuete 6.7
Fuete Fuete
Drama, Musical 1986, USSR
Podsudimyy 6.5
Podsudimyy Podsudimyy
Drama, Crime 1985, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more