Mariya Berggolts
Mariya Berggolts
Mariya Berggolts
Mariya Berggolts
Actor type
Dramatic actor
Popular Films
6.7
Fuete
(1986)
6.5
Podsudimyy
(1985)
6.7
Fuete
Drama, Musical
1986, USSR
6.5
Podsudimyy
Drama, Crime
1985, USSR
