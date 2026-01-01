Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Берггольц
Mariya Berggolts
Мария Берггольц
Мария Берггольц
Mariya Berggolts
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Фуэте
(1986)
6.5
Подсудимый
(1985)
Фильмография Мария Берггольц
Жанр
Все
Драма
Криминал
Мюзикл
Год
Все
1986
1985
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.7
Фуэте
Fuete
драма, мюзикл
1986, СССР
6.5
Подсудимый
Podsudimyy
драма, криминал
1985, СССР
