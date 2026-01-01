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Yuliya Shifershteyn
Yuliya Shifershteyn
Kinoafisha
Persons
Yuliya Shifershteyn
Yuliya Shifershteyn
Yuliya Shifershteyn
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
5.3
BOOMERang
(2021)
4.7
O chem ona molchit
(2022)
2.8
Tysyacha
(2014)
Filmography
Krasota v tvoih glazah
Romantic, Drama
2026, Russia
Aisty schastya
Romantic,
2024, Russia
Skvoz rozovye ochki
Romantic,
2023, Russia
4.7
O chem ona molchit
Romantic,
2022, Russia
Sezon dozhdey
Romantic, Drama
2021, Russia
5.3
BOOMERang
BUMERang
Comedy
2021, Russia
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Obmanutye nadezhdy
Drama, Romantic
2020, Russia
V otrazhenii tebya
Romantic,
2019, Russia
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