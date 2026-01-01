Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Yuliya Shifershteyn Yuliya Shifershteyn
Kinoafisha Persons Yuliya Shifershteyn

Yuliya Shifershteyn

Yuliya Shifershteyn

Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

BOOMERang 5.3
BOOMERang (2021)
O chem ona molchit 4.7
O chem ona molchit (2022)
Tysyacha 2.8
Tysyacha (2014)

Filmography

Krasota v tvoih glazah
Krasota v tvoih glazah
Romantic, Drama 2026, Russia
Aisty schastya
Aisty schastya
Romantic, 2024, Russia
Skvoz rozovye ochki
Skvoz rozovye ochki
Romantic, 2023, Russia
O chem ona molchit 4.7
O chem ona molchit
Romantic, 2022, Russia
Sezon dozhdey
Sezon dozhdey
Romantic, Drama 2021, Russia
BOOMERang 5.3
BOOMERang BUMERang
Comedy 2021, Russia
Watch trailer
Obmanutye nadezhdy
Obmanutye nadezhdy
Drama, Romantic 2020, Russia
V otrazhenii tebya
V otrazhenii tebya
Romantic, 2019, Russia
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more