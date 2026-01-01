Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Matt Higgins
Matt Higgins
Kinoafisha
Persons
Matt Higgins
Matt Higgins
Matt Higgins
Occupation
Actor, Producer
Actor type
Thriller hero
,
Dramatic actor
Popular Films
5.9
Shadowboxer
(2005)
Filmography
5.9
Shadowboxer
Shadowboxer
Thriller, Crime, Drama
2005, USA
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree