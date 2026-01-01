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Kinoafisha Persons Sam Wanamaker Awards

Awards and nominations of Sam Wanamaker

Sam Wanamaker
Awards and nominations of Sam Wanamaker
Primetime Emmy Awards 1978 Primetime Emmy Awards 1978
Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
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