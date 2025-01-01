Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Kirill Mikhanovsky
Awards
Awards and nominations of Kirill Mikhanovsky
Kirill Mikhanovsky
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Kirill Mikhanovsky
Cannes Film Festival 2006
Critics Week
Winner
Sundance Film Festival 2019
NEXT Innovator Award
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree