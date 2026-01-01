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Kinoafisha Persons Miriam Hopkins Awards

Awards and nominations of Miriam Hopkins

Miriam Hopkins
Awards and nominations of Miriam Hopkins
Academy Awards, USA 1936 Academy Awards, USA 1936
Best Performance by an Actress in a Leading Role
Nominee
Golden Globes, USA 1950 Golden Globes, USA 1950
Best Actress in a Supporting Role - Motion Picture
Nominee
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