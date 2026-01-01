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Yana Poplavskaya
Yana Poplavskaya Yana Poplavskaya
Kinoafisha Persons Yana Poplavskaya

Yana Poplavskaya

Yana Poplavskaya

Date of Birth
28 June 1967
Age
59 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

On+Ona 8.4
On+Ona (2022)
Pro Krasnuyu Shapochku 7.4
Pro Krasnuyu Shapochku (1977)
Vassa 7.4
Vassa (1982)

Filmography

Vedmina lyubov
Vedmina lyubov
Romantic 2026, Russia
Palevo
Crime, Drama 2026, Russia
On+Ona 8.4
On+Ona On+Ona
Romantic, Comedy 2022, Russia
Watch trailer
Prilichnye lyudi 3.4
Prilichnye lyudi Prilichnye lyudi
Comedy 2015, Russia
Watch trailer
Temnye vody
Temnye vody
Drama, Romantic 2011, Russia
Once Upon a Time in Odessa 7.3
Once Upon a Time in Odessa
Romantic, Adventure 2011, Russia
4.9
Sterva dlya chempiona Sterva dlya chempiona
Romantic, Comedy 2008, Russia
Gloss 5.8
Gloss Gloss
Comedy, Drama 2007, Russia
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