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Yana Poplavskaya
Yana Poplavskaya
Kinoafisha
Persons
Yana Poplavskaya
Yana Poplavskaya
Yana Poplavskaya
Date of Birth
28 June 1967
Age
59 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.4
On+Ona
(2022)
7.4
Pro Krasnuyu Shapochku
(1977)
7.4
Vassa
(1982)
Filmography
Vedmina lyubov
Romantic
2026, Russia
Palevo
Crime, Drama
2026, Russia
8.4
On+Ona
On+Ona
Romantic, Comedy
2022, Russia
Watch trailer
3.4
Prilichnye lyudi
Prilichnye lyudi
Comedy
2015, Russia
Watch trailer
Temnye vody
Drama, Romantic
2011, Russia
7.3
Once Upon a Time in Odessa
Romantic, Adventure
2011, Russia
4.9
Sterva dlya chempiona
Sterva dlya chempiona
Romantic, Comedy
2008, Russia
5.8
Gloss
Gloss
Comedy, Drama
2007, Russia
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