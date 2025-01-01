Courtney B. Vance

Menu
Awards
Golden Globes, USA 2017
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Winner
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Nominee
