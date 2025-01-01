Menu
Awards and nominations of Courtney B. Vance

Courtney B. Vance

Awards and nominations of Courtney B. Vance

Courtney B. Vance
Awards and nominations of Courtney B. Vance
Golden Globes, USA 2017 Golden Globes, USA 2017
Best Performance by an Actor in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Winner
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Movie
Winner
Screen Actors Guild Awards 2017 Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Nominee
