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Kinoafisha
Persons
Julia Nickson-Soul
Awards
Awards and nominations of Julia Nickson-Soul
Julia Nickson-Soul
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Julia Nickson-Soul
Razzie Awards 1986
Worst Supporting Actress
Nominee
Worst New Star
Nominee
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