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Natalya Burmistrova Natalya Burmistrova
Kinoafisha Persons Natalya Burmistrova

Natalya Burmistrova

Natalya Burmistrova

Date of Birth
19 November 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Romantic actress, Dramatic actress, Comedy actress

Popular Films

Letters to Elza 7.6
Letters to Elza (2002)
Stolypin… Nevyuchennye uroki 7.1
Stolypin… Nevyuchennye uroki (2006)
Agentstvo NLS 7.0
Agentstvo NLS (2001)

Filmography

Pavel. Pervyy i posledniy 6.4
Pavel. Pervyy i posledniy
History, Biography 2025, Russia
Zagadka na dvoih. Fevralskaya siren
Zagadka na dvoih. Fevralskaya siren
Detective, 2023, Russia
Chelovek iz doma naprotiv
Chelovek iz doma naprotiv
Detective, 2022, Russia
Zhenskiy prigovor
Zhenskiy prigovor
Detective, Drama 2022, Russia
S toboy hochu ya byt vsegda
S toboy hochu ya byt vsegda
Romantic 2019, Russia
Peterburg. Lyubov. Do vostrebovaniya.
Peterburg. Lyubov. Do vostrebovaniya.
Romantic, 2019, Russia
Skolko zhivet lyubov 5.8
Skolko zhivet lyubov
Romantic, 2019, Russia
Akvatoria
Akvatoria
Detective, Crime 2017, Russia
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