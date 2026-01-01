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Natalya Burmistrova
Natalya Burmistrova
Kinoafisha
Persons
Natalya Burmistrova
Natalya Burmistrova
Natalya Burmistrova
Date of Birth
19 November 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Scorpio
Actor type
Romantic actress
,
Dramatic actress
,
Comedy actress
Popular Films
7.6
Letters to Elza
(2002)
7.1
Stolypin… Nevyuchennye uroki
(2006)
7.0
Agentstvo NLS
(2001)
Filmography
6.4
Pavel. Pervyy i posledniy
History, Biography
2025, Russia
Zagadka na dvoih. Fevralskaya siren
Detective,
2023, Russia
Chelovek iz doma naprotiv
Detective,
2022, Russia
Zhenskiy prigovor
Detective, Drama
2022, Russia
S toboy hochu ya byt vsegda
Romantic
2019, Russia
Peterburg. Lyubov. Do vostrebovaniya.
Romantic,
2019, Russia
5.8
Skolko zhivet lyubov
Romantic,
2019, Russia
Akvatoria
Detective, Crime
2017, Russia
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