Ani Lorak
Date of Birth
27 September 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Libra
Height
162 cm (5 ft 4 in)

Popular Films

Filmography

Genre
Year
All 4 Films 4 Actress 3  1
Heat 6.5
Heat Zhara
Musical, Comedy 2019, Russia
The Princess and the Dragon 5.3
The Princess and the Dragon Printsessa i drakon
Animation, Children's 2018, Russia
Frog Kingdom 4
Frog Kingdom Frog Kingdom
Animation, Adventure, Children's, Comedy 2013, USA
Lotte from Gadgetville 7.2
Lotte from Gadgetville Lotte from Gadgetville
Children's, Animation, Fairy Tale 2007, Estonia / Latvia
