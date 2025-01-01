Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Ani Lorak
Ani Lorak
Kinoafisha
Persons
Ani Lorak
Ani Lorak
Ani Lorak
Date of Birth
27 September 1978
Age
47 years old
Zodiac sign
Libra
Height
162 cm (5 ft 4 in)
Popular Films
7.2
Lotte from Gadgetville
(2007)
6.5
Heat
(2019)
5.2
The Princess and the Dragon
(2018)
Filmography
Genre
All
Adventure
Animation
Children's
Comedy
Fairy Tale
Musical
Year
All
2019
2018
2013
2007
All
4
Films
4
Actress
3
1
6.5
Heat
Zhara
Musical, Comedy
2019, Russia
Watch trailer
5.3
The Princess and the Dragon
Printsessa i drakon
Animation, Children's
2018, Russia
Watch trailer
4
Frog Kingdom
Frog Kingdom
Animation, Adventure, Children's, Comedy
2013, USA
Watch trailer
7.2
Lotte from Gadgetville
Lotte from Gadgetville
Children's, Animation, Fairy Tale
2007, Estonia / Latvia
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree