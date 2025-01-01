Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons José Padilha Awards

Awards and nominations of José Padilha

José Padilha
Awards and nominations of José Padilha
Sundance Film Festival 2010 Sundance Film Festival 2010
World Cinema - Documentary
Nominee
Berlin International Film Festival 2008 Berlin International Film Festival 2008
Golden Berlin Bear
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more