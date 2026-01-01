Menu
Arsenio Hall
Awards
Awards and nominations of Arsenio Hall
Arsenio Hall
Primetime Emmy Awards 1990
Outstanding Variety, Music or Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Nominee
