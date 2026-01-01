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Kinoafisha
Persons
Rebecca Miller
Awards
Awards and nominations of Rebecca Miller
Rebecca Miller
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Filmography
Awards
Awards and nominations of Rebecca Miller
Sundance Film Festival 2002
Dramatic
Winner
Sundance Film Festival 1995
Dramatic
Winner
Dramatic
Nominee
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