Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Victor Sjöström Awards

Awards and nominations of Victor Sjöström

Victor Sjöström
Awards and nominations of Victor Sjöström
BAFTA Awards 1959 BAFTA Awards 1959
Best Foreign Actor
Nominee
Berlin International Film Festival 1958 Berlin International Film Festival 1958
FIPRESCI Prize
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more