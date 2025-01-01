Victor Sjöström

Menu
BAFTA Awards 1959
Best Foreign Actor
Nominee
Berlin International Film Festival 1958
FIPRESCI Prize
Winner
