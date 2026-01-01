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Kinoafisha
Persons
Robert Thalheim
Awards
Awards and nominations of Robert Thalheim
Robert Thalheim
About
Awards
Awards and nominations of Robert Thalheim
Cannes Film Festival 2007
Un Certain Regard Award
Nominee
Berlin International Film Festival 2005
DIALOGUE en Perspective
Winner
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