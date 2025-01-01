Menu
Albert Hughes
Awards
Awards and nominations of Albert Hughes
Cannes Film Festival 1993
Golden Camera
Nominee
Golden Camera
Nominee
Sundance Film Festival 1999
Documentary
Nominee
Documentary
Nominee
