Andrey Nekrasov
Andrey Nekrasov

Date of Birth
15 August 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Leo

Popular Films

Nedoverie 7.0
Nedoverie (2004)
Arkhipelag 5.6
Arkhipelag (2021)
Pogonya za proshlym 5.6
Pogonya za proshlym (2015)

Filmography

Ostorozhno, lyudi!
Ostorozhno, lyudi!
Comedy 2025, Russia
Hanter
Drama 2025, Russia
Po zovu serdca
Po zovu serdca
War, Drama 2024, Russia
Blondy
Blondy
Detective 2024, Russia
Delfin 2
Delfin 2
Detective, Adventure 2023, Russia
Eksklyuziv 2
Detective 2023, Russia
Eksklyuziv 3
Detective 2023, Russia
Familnoe gnezdo
Familnoe gnezdo
Romantic 2023, Russia
Mgla
Detective 2023, Russia
Ten Salamandry
Ten Salamandry
Detective 2023, Russia
Merzlaya zemlya
Merzlaya zemlya
Drama, Thriller 2023, Russia/USA
Kontuzhennyy
Kontuzhennyy
Detective 2023, Russia
Bezdna
Bezdna
Drama, Detective 2022, Russia
Agentstvo «Spravedlivost»
Agentstvo «Spravedlivost»
Detective, Drama 2022, Russia
Detdomovka
Detdomovka
Romantic 2021, Russia
Proklyatie brachnogo dogovora
Proklyatie brachnogo dogovora
Detective, Romantic 2021, Russia
Eksklyuziv
Eksklyuziv
Detective 2021, Russia
Arkhipelag 5.6
Arkhipelag Arkhipelag
History, Drama, Romantic 2021, Russia
Watch trailer
Admiraly rayona
Admiraly rayona
Drama, Action, Mystery 2020, Russia
Nashe schastlivoe zavtra
Nashe schastlivoe zavtra
Drama, Crime 2017, Russia
Nepokornaya
Nepokornaya
Drama, Crime, Mystery 2017, Russia
Posledniy romantik
Posledniy romantik Posledniy romantik
Romantic, Comedy 2017, Russia
Pogonya za proshlym 5.6
Pogonya za proshlym Pogonya za proshlym
Drama, Crime 2015, Russia
Nedoverie 7
Nedoverie Nedoverie
Documentary, Drama 2004, Russia
