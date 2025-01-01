Menu
Andrey Nekrasov
Andrey Nekrasov
Date of Birth
15 August 1983
Age
42 years old
Zodiac sign
Leo
Popular Films
7.0
Nedoverie
(2004)
5.6
Arkhipelag
(2021)
5.6
Pogonya za proshlym
(2015)
Filmography
Ostorozhno, lyudi!
Comedy
2025, Russia
Hanter
Drama
2025, Russia
Po zovu serdca
War, Drama
2024, Russia
Blondy
Detective
2024, Russia
Delfin 2
Detective, Adventure
2023, Russia
Eksklyuziv 2
Detective
2023, Russia
Eksklyuziv 3
Detective
2023, Russia
Familnoe gnezdo
Romantic
2023, Russia
Mgla
Detective
2023, Russia
Ten Salamandry
Detective
2023, Russia
Merzlaya zemlya
Drama, Thriller
2023, Russia/USA
Kontuzhennyy
Detective
2023, Russia
Bezdna
Drama, Detective
2022, Russia
Agentstvo «Spravedlivost»
Detective, Drama
2022, Russia
Detdomovka
Romantic
2021, Russia
Proklyatie brachnogo dogovora
Detective, Romantic
2021, Russia
Eksklyuziv
Detective
2021, Russia
5.6
Arkhipelag
Arkhipelag
History, Drama, Romantic
2021, Russia
Watch trailer
Admiraly rayona
Drama, Action, Mystery
2020, Russia
Nashe schastlivoe zavtra
Drama, Crime
2017, Russia
Nepokornaya
Drama, Crime, Mystery
2017, Russia
Posledniy romantik
Posledniy romantik
Romantic, Comedy
2017, Russia
5.6
Pogonya za proshlym
Pogonya za proshlym
Drama, Crime
2015, Russia
7
Nedoverie
Nedoverie
Documentary, Drama
2004, Russia
