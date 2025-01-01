Menu
Awards and nominations of Klara Luchko

Klara Luchko
Cannes Film Festival 1955 Cannes Film Festival 1955
Best Actress
Winner
