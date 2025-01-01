Menu
Valeria Solarino
Awards and nominations of Valeria Solarino
Venice Film Festival 2007 Venice Film Festival 2007
Best Actress
Winner
