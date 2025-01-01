Menu
Sam Garbarski Awards

Awards and nominations of Sam Garbarski

Sam Garbarski
Awards and nominations of Sam Garbarski
Berlin International Film Festival 2007 Berlin International Film Festival 2007
Reader Jury of the "Berliner Morgenpost"
Winner
Golden Berlin Bear
Nominee
