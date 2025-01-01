Menu
Kinoafisha Persons Obba Babatundé Awards

Awards and nominations of Obba Babatundé

Obba Babatundé
Primetime Emmy Awards 1997 Primetime Emmy Awards 1997
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Nominee
