Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
About
Filmography
Malena Alterio
Malena Alterio
Kinoafisha
Persons
Malena Alterio
Malena Alterio
Malena Alterio
Date of Birth
21 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, The Adventurer
Popular Films
7.3
Under Therapy
(2023)
6.1
Mala persona
(2024)
6.1
Odio el verano
(2024)
Filmography
Genre
All
Adventure
Comedy
Drama
Horror
Romantic
Year
All
2024
2023
2015
2007
All
6
Films
6
Actress
6
6.1
Odio el verano
Odio el verano
Adventure
2024, Spain
6.1
Mala persona
Mala persona
Comedy
2024, Spain
7.3
Under Therapy
Bajo terapia
Comedy, Drama
2023, Spain
Watch trailer
5.9
Something Is About to Happen
Que nadie duerma
Horror, Romantic
2023, Romania / Spain
5.8
Perdiendo el Norte
Perdiendo el norte
Comedy
2015, Spain
4.8
Miguel y William
Miguel and William
Comedy, Romantic
2007, Spain
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree