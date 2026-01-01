Malena Alterio

Menu
Date of Birth
21 January 1974
Age
52 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Actress
Actor type
Comedy actress, Romantic actress, The Adventurer

Popular Films

Under Therapy 7.3
Under Therapy (2023)
6.1
Mala persona (2024)
Odio el verano 6.1
Odio el verano (2024)

Filmography

Genre
Year
Odio el verano 6.1
Odio el verano
Adventure 2024, Spain
6.1
Mala persona
Comedy 2024, Spain
Under Therapy 7.3
Under Therapy
Comedy, Drama 2023, Spain
Watch trailer
Something Is About to Happen 5.9
Something Is About to Happen
Horror, Romantic 2023, Romania / Spain
Perdiendo el Norte 5.8
Perdiendo el Norte
Comedy 2015, Spain
Miguel y William 4.8
Miguel y William
Comedy, Romantic 2007, Spain
