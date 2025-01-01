Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Juan Antonio Bayona Awards

Awards and nominations of Juan Antonio Bayona

Juan Antonio Bayona
Awards and nominations of Juan Antonio Bayona
Cannes Film Festival 2007 Cannes Film Festival 2007
Golden Camera
Nominee
BAFTA Awards 2024 BAFTA Awards 2024
Best Film Not in the English Language
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more