Персоны
Хуан Антонио Байона
Награды
Награды и номинации Хуана Антонио Байоны
Juan Antonio Bayona
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Хуана Антонио Байоны
Каннский кинофестиваль 2007
Золотая камера
Номинант
BAFTA 2024
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
