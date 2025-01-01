Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Persons Sami Bouajila Awards

Awards and nominations of Sami Bouajila

Sami Bouajila
Awards and nominations of Sami Bouajila
Cannes Film Festival 2006 Cannes Film Festival 2006
Best Actor
Winner
Best Actor
Winner
Venice Film Festival 2019 Venice Film Festival 2019
Best Actor
Winner
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more