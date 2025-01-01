Menu
Chris Buck
Awards and nominations of Chris Buck
Academy Awards, USA 2014 Academy Awards, USA 2014
Best Animated Feature Film
Winner
Academy Awards, USA 2008 Academy Awards, USA 2008
Best Animated Feature Film
Nominee
 Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2014 BAFTA Awards 2014
Best Animated Film
Winner
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Winner
Best Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2020 BAFTA Awards 2020
Best Animated Featured Film
Nominee
