Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
Kinoafisha
Persons
Chris Buck
Awards
Awards and nominations of Chris Buck
Chris Buck
About
Filmography
Awards
Awards and nominations of Chris Buck
Academy Awards, USA 2014
Best Animated Feature Film
Winner
Academy Awards, USA 2008
Best Animated Feature Film
Nominee
Best Animated Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2014
Best Animated Film
Winner
BAFTA Kids Vote - Feature Film
Winner
Best Feature Film
Nominee
BAFTA Awards 2020
Best Animated Featured Film
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree