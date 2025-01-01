Menu
Andrey Malakhov
Andrey Malakhov
Andrey Malakhov
Andrey Malakhov
Date of Birth
11 January 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Capricorn
Popular Films
7.8
Papiny dochki. Novye
(2023)
6.9
Kitchen. The last Battle
(2017)
6.5
Kilometer Zero
(2007)
7.8
Papiny dochki. Novye
Comedy
2023, Russia
Kuplyu aktrisu
Comedy
2023, Russia
Privet, Andrey!
Reality-TV
2017, Russia
6.9
Kitchen. The last Battle
Kukhnya. Poslednyaya bitva
Comedy
2017, Russia
Watch trailer
5.2
Den do
Drama
2017, Russia
Pryamoy efir
Reality-TV
2011, Russia
6.5
Kilometer Zero
Nulevoy kilometr
Romantic, Thriller, Action
2007, Russia
