Andrey Malakhov
Date of Birth
11 January 1972
Age
53 years old
Zodiac sign
Capricorn

Papiny dochki. Novye 7.8
Papiny dochki. Novye
Comedy 2023, Russia
Kuplyu aktrisu
Kuplyu aktrisu
Comedy 2023, Russia
Privet, Andrey!
Privet, Andrey!
Reality-TV 2017, Russia
Kitchen. The last Battle 6.9
Kitchen. The last Battle Kukhnya. Poslednyaya bitva
Comedy 2017, Russia
Den do 5.2
Den do
Drama 2017, Russia
Pryamoy efir
Pryamoy efir
Reality-TV 2011, Russia
Kilometer Zero 6.5
Kilometer Zero Nulevoy kilometr
Romantic, Thriller, Action 2007, Russia
